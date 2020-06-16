Мардан - Соловьеву: У меня нос, Владимир Рудольфович, чистый арийский. А с храмом сами разберемся, нравится он нам или нет
Сергей Мардан ответил Владимиру Соловьеву, который возмутился его постом о храме Вооруженных сил
Мардан - Соловьеву: У меня нос, Владимир Рудольфович, чистый арийский. А с храмом сами разберемся, нравится он нам или нет
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