18 Июнь 2020 2020-06-18T16:29:16+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 июня. Начало беспосадочного перелета СССР-США, возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции, день рождения Пола Маккартни 00:00 00:00

18 июня. В этот день в разные годы:

1937 год - экипаж АН-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начал беспосадочный перелёт из СССР в США.

1939 год - возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции.

1995 год - Владимир Жириновский обливает Бориса Немцова соком во время телевизионной передачи Один на один.

1942 год - день рождения Пола Маккартни.