18 июня. Начало беспосадочного перелета СССР-США, возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции, день рождения Пола Маккартни
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 июня. Начало беспосадочного перелета СССР-США, возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции, день рождения Пола Маккартни
18 июня. В этот день в разные годы:
1937 год - экипаж АН-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начал беспосадочный перелёт из СССР в США.
1939 год - возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции.
1995 год - Владимир Жириновский обливает Бориса Немцова соком во время телевизионной передачи Один на один.
1942 год - день рождения Пола Маккартни.