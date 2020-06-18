2020-06-18T16:29:16+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

18 июня. Начало беспосадочного перелета СССР-США, возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции, день рождения Пола Маккартни

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

18 июня. Начало беспосадочного перелета СССР-США, возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции, день рождения Пола Маккартни

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18 июня. В этот день в разные годы:

1937 год - экипаж АН-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова начал беспосадочный перелёт из СССР в США.

1939 год - возвращение Марины Цветаевой в СССР из эмиграции.

1995 год - Владимир Жириновский обливает Бориса Немцова соком во время телевизионной передачи Один на один.

1942 год - день рождения Пола Маккартни.

Скачать передачу [mp3, 19.2 МБ]
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