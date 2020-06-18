2020-06-18T15:46:18+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Дмитрий Дибров: Ребенок - это инопланетянин. И с ним следует налаживать дипломатические отношения

Телеведущий Дмитрий Дибров и его сын Саша.Телеведущий Дмитрий Дибров и его сын Саша.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Арина Шарапова отправилась в гости к Дмитрию Диброву, чтобы поговорить с ним про воспитание детей

Дмитрий Дибров: Ребенок - это инопланетянин. И с ним следует налаживать дипломатические отношения

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