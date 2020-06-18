2020-06-18T23:22:38+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: На вертикаль, построенную под Путина, как говорит Володин, придет новый Путин и ничего не рухнет

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают статью Владимира Путина для американского издания National Interest и серию интервью высшего руководства России

Олег Кашин: На вертикаль, построенную под Путина, как говорит Володин, придет новый Путин и ничего не рухнет

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15 Июня 2020 21:03 - 22:02

Кашин. Голованов. Отдельная тема

Тема: Олег Кашин: Британская империя свысока смотрит на беснующиеся США и иронически наблюдает, как они себя загоняют в «красное колесо нашего 17 года»

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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