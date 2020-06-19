19 Июнь 2020 2020-06-19T01:18:44+03:00

Ключевой навык профессионала XXI века – это умение адаптироваться 00:00 00:00

- Радио «Комсомольская правда» продолжает разговор о профессиях, о молодых специалистах. Мы сегодня снова будем говорить про Worldskills Russia. С нами на прямой связи заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина.

Юлия Борисовна, здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Во-первых, я вас поздравляю, что в условиях самоизоляции, карантина, пандемии ничто не пропало, все продолжает работать, правда, пришлось немного работу подкорректировать.

- Да, совершенно верно. Та шоковая ситуация для всей мировой общественности и для образования, для системы образования, которая сейчас возникла, мы в том числе рассматриваем как возможность и переконструирования тех инициатив, инструментов, которые реализует и команда Агентства стратегических инициатив, и Worldskills. И важно сказать о том, что линейка вообще соревновательных форматов, которые сейчас развиваются в движении Worldskills, она является важнейшим элементом, и у нас ежегодно традиционно проходил национальный финал российский по стандартам Worldskills. В этом году он планировался к проведению в июле на площадке Кемеровской области, в Новокузнецке, но с учетом сложившейся ситуации было принято очень интересное решение. И здесь важно сказать, что в условиях пандемии большинство стран в 2020 году в принципе отказались от проведения соревнований. Но нашли решение командой союза Worldskills, вместе и с агентством, и с партнерами из Кемеровской области, поэтому мы проводим в этом году первый гибридный национальный финал России с онлайн-форматом и с комбинацией офлайна. Поэтому в национальном первенстве 2020 года по 170 компетенциям выступит более 1700 человек. Огромное экспертное сообщество, более 1000 человек, и часть соревнований будет проведена в онлайн-формате. Это новый вызов, и мы надеемся, что поделимся с нашими коллегами и из международных стран.

- Мы надеемся, что понаблюдаем за этим. Юлия Борисовна, у меня тогда вот какой вопрос возник. Я понимаю, жизнь вот так повернулась, и приходится каким-то образом переходить на онлайн-платформы, на онлайн-формат. Скажите, когда все вернется на круги своя, Worldskills будет работать по-старому или вы, уже попробовав, в Агентстве стратегических инициатив вдруг подумали: слушайте, а этот онлайн-формат вполне живой и будет продолжаться дальше?

- Знаете, я думаю, что время экспериментов сейчас очень интересное. Поэтому мое личное мнение экспертное, я уверена, что часть форматов обязательно будет продолжена и в движении Worldskills. Потому что мы сейчас прекрасно понимаем о том, что, например, часть компетенций можно преподавать в онлайн-формате. И сейчас на самом деле уже команда союза Worldskills очень быстро переконструировала свою деятельность. Например, в рамках программы «Навыки мудрых. 50+», которая реализуется академией Worldskills по заказу Министерства просвещения и Министерства труда, тоже идет процесс. Например, преподаватели и мастера, которые обучают по программе «Навыки 50+», переведены на обучение в заочной форме, с использованием дистанционной технологии. Мастер, например, производственного обучения на площадке, мастерской колледжа проводит свое практическое онлайн-занятие, и можно выводить в Сеть те навыки, которые он преподает.

Конечно, это очень сложный вопрос – как передать эту практическую составляющую, но мы ищем форматы. Я уверена, что мы их обязательно найдем. Сейчас, например, я вижу такую перспективу развития как раз поиска проектов, лучших, которые несут в себе такой формат – а как, например, сделать очень качественный виртуальный тренажер. И вообще это открывает такие большие возможности для рынка учебного оборудования и виртуальной реальности, в которой можно ставить практический навык. Поэтому я уверена, что из этой ситуации часть вот таких гибридных форматов, они обязательно будут продолжены. Потому что это большой охват и перевод, вне зависимости от того, где ты находишься (и преподаватель, и ученик, студент), можешь транслировать знания.

- Вы сейчас фактически ответили на вопрос, который я подготовил. А я хотел спросить про эволюционирование союза Worldskills Russia. Была организация, которая проводила соревнования по международным образцам. Мы встречались с вами уже в эфире и говорили о том, что теперь это инструмент, причем государственный инструмент, который формирует профессионалов, мастеров. И я хотел сказать: на этом эволюция, видимо, закончилась. А вы сказали, что вы теперь еще и с виртуальными тренажерами, и новые форматы будете применять, так что эволюционирование продолжается, насколько я понимаю.

- Да. И в этом ценность. Знаете, хочется сказать спасибо и преподавателям, которые тоже перестраиваются сейчас в системе среднего профессионального образования, директора колледжей, и учатся смотреть на эти новые инструменты. Потому что мир в любом случае уже не будет прежним.

- Скажите, пожалуйста, Юлия Борисовна, про Агентство стратегических инициатив. Роль Агентства в союза Worldskills Russia. Это глобальная разработка, это точечные направления? Очень хотелось бы понять, это какая-то общая стратегия или это тоже такое наставничество? Для того чтобы люди понимали, как происходят взаимоотношения.

- Вы знаете, на самом деле у движения Worldskills вообще на территории Российской Федерации очень интересная история. Эта история связана с тем, что Агентство работает по принципу отбора лидерских проектов, которые приносят в экосистему Агентства предприниматели, простые граждане, те, кто планирует, например, применить тот или иной формат новый по реализации, например, какого-то своего проекта. И в 2012 году в Агентство стратегических инициатив был подан и поддержан лидерский проект, который как раз и был первым шагом, и был направлен на инициативу проведения в России национального стандарта Worldskills и вообще проведения чемпионатов.

Мы взяли этот лидерский проект на поддержку и начали его двигать. И здесь, вы знаете, наверное, тоже такой шоковой терапией было, когда впервые начали разворачивать само движение Worldskills, и Россия впервые приняла участие в таком международном формате. В 2013 году по результатам первого чемпионата у нас была такая цифра, что только около 40% ребят, которые принимали участие в соревновании, соответствовали мировым стандартам. Почему мы обращаем такое пристальное внимание именно этой международной рамке? Потому что она задает все тренды, которые сейчас существуют по качеству и подготовке кадров и по всем изменениям и трендам, которые происходят в той или иной профессии. Поэтому всемирный чемпионат «Рабочие профессии» в 13-м году в Лейпциге – и последнее место сборной. Это было вызовом, который Агентство начало реализовывать уже в формате государственной политики. И в 2014 году Агентство стратегических инициатив совместно с союзом Worldskills создало организацию Союз «Агентство развития профессиональных сообществ», вышло распоряжение правительства Российской Федерации, и мы уже начали разворачивать в полной мере само движение.

Сейчас Агентство стратегических инициатив и как учредитель союза Worldskills, и как партнер, мы сопровождаем и поддерживаем абсолютно все инициативы, которые продвигают само движение Worldskills, поддерживаем проведение чемпионатов и Hi-Tech, где соревнуются у нас рабочие с крупных предприятий. Мы поддерживаем реализацию всех инициатив, которые связаны с разворачиванием FutureSkills (компетенции будущего), и, безусловно, все, что касается сейчас переобучения граждан предпенсионного возраста.

Поэтом мы сейчас уже не только учредители, но и ключевые партнеры, вместе с командой Worldskills меняем повестку.

- Скажите, пожалуйста, раз о профессионалах будущего заговорили… Здесь же уникальные примеры мы видели еще два месяца назад. Человек, который так ретроградно относился ко всем этим новинкам, зумам, скайпам, он вынужден был познавать это все, потому что находился в режиме самоизоляции, ему нужно было выходить на совещания по этому зуму и скайпу. Вот вам, пожалуйста, несмотря на возраст, человек обучался, учился этому и в итоге теперь это умеет делать. Если мы говорим: российский профессионал XXI века, - вы можете его описать? Понятно, что это человек, две руки, две ноги, но что он умеет, и чем он отличается, например, от того же профессионала лет 20 назад?

- Да, такой интересный очень вопрос. По сути, создание образа будущего профессионала XXI века. Я бы, наверное, вначале хотела акцентировать внимание на том, как меняется вообще рынок профессий. И сейчас мы наблюдаем, что появляются профессии, которые комбинируют в себе несколько предыдущих. И это означает, что профессионал будущего должен как минимум обладать несколькими навыками, позволяющими очень быстро адаптироваться и перестраиваться под новые вызовы, вне зависимости от отрасли, в которой он работает. И в условиях вообще изменчивой реальности профессионал это точно человек, который постоянно совершенствует свои компетенции. А механизмы могут быть разные, через что это можно сделать. Это короткие образовательные треки, это могут быть стажировки, в том числе онлайн. Но ключевая компетенция профессионала XXI века – это действительно умение адаптироваться и быть активным с точки зрения своей этой постоянной профессиональной самообразованности.

- Продолжаем марафон WorldSkills. Мы с Юлией Ханьжиной, заместителем директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, остановились на том, какими навыками должен обладать профессионал будущего. И первый момент – это постоянное самообразование, быстрая адаптация к новым вызовам.

- И второй очень важный момент касается того, что базовой грамотностью, как мы ее называем, XXI века однозначно является цифровая грамотность. И овладевание ею, вне зависимости от возраста и сферы деятельности, которой вы занимаетесь, это 100-процентно нужная вещь, потому что максимальное количество всей нашей текущей жизни, она будет все больше уходить в цифру, и это в любом случае будет такой очень правильной инвестицией в свое собственное развитие. Поэтому мой ответ такой.

- Я напомню, что это разговор с заместителем директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлией Ханьжиной. Несмотря на фразу прозвучавшую «молодые профессионалы», я сейчас, Юлия Борисовна, спрошу про профессиональную подготовку людей в возрасте 50+, повышение квалификации в контексте последних событий. Сложная эпидемиологическая обстановка, переход на дистанционное обучение. Столкнулись с какими-то сложностями или все было нормально?

- Вы знаете, есть вызов, который был базовый, это о том, как перевести в онлайн практические занятия. Тем не менее, команда академии WorldSkills, которая реализует проект, вместе с Министерством труда, по заказу Министерства просвещения, она блестяще справилась с этой историей. И в этом году, например, по программе уже повышения квалификации преподавателей и мастеров прошло обучение 2 тысяч преподавателей. Это очень много. И сейчас до 24-го года планируется, что не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение и дополнительное образование. И, что важно, часть модулей подготовки по программе «Навыки мудрых» переведена уже в онлайн. И практические занятия в том числе проводились по мере улучшения ситуации в каждом конкретном регионе с соблюдением санитарных норм, других требований. Поэтому программа не остановилась. И, с моей точки зрения, у нее очень хорошие перспективы. Потому что линейка повышения квалификации и переподготовки людей по компетенциям будет только расширяться. И мы видим очень позитивную обратную связь от тех участников программы дополнительного профессионального образования.

С моей точки зрения, у профессионала абсолютно нет возраста. Я уверена в том, что и в рамках реализации большого проекта «Навыки мудрых» мы уйдем от такого паттерна о том, что есть некие ограничения по возрасту по исполнению своих трудовых функций. С моей точки зрения, это не так, у нас вообще меняется и понимание о том, что учиться нужно на протяжении всей жизни. И вот это слово «молодой профессионал», с моей точки зрения, относится к любому профессионалу, вне зависимости от его возраста. Еще с учетом такой сложной (мы прекрасно понимаем) ситуации на рынке труда, возникшей с пандемией, я уверена, что программы переподготовки будут очень востребованы гражданами.

- Если про ситуацию на рынке труда уже речь зашла. Юлия Борисовна, разные эксперты говорят о том, что будет рост безработицы, особенно к осени, другие эксперты с этим не соглашаются. Я знаю, что Агентство стратегических инициатив внесло предложения (причем Президенту Российской Федерации) по стабилизации рынка труда. Если коротко, что это за предложения, и каким-то образом это пересекается с деятельностью WorldSkills Russia?

- Да, Агентство стратегических инициатив вместе со своей командой экспертов, с привлечением предпринимательского сообщества обсуждало очень широко повестку ситуации на рынке труда. И, конечно, мы обсуждали с представителями отраслей, которые сейчас оказались в более сложной ситуации (это и сектор услуг, и спортивная индустрия, и в целом все отрасли, которые сейчас были затронуты этой ситуацией). Мы подготовили свои предложения в нескольких разрезах, они касались в том числе и максимально пристального внимания правительства Российской Федерации по тематике комбинированной занятости, удаленной занятости, платформенной занятости. И вывод – это уже в рамках федерального закона.

Второй сюжет был тоже очень важный. Это история, которая связана с максимальной цифровизацией, предоставлением сервисов гражданам по тому, чтобы они услуги в рамках служб занятости получали и в формате цифры. И мы вообще подняли вопрос относительно того, что службы занятости должны превратиться в очень удобный… Приведу в качестве аналогов… У нас существуют МФЦ… Такой центр, в котором граждан могут снавигировать, дать полный пакет услуг, какие вообще существуют программы переподготовки, где можно пройти диагностику, чтобы понять свои зоны развития.

- То есть, по сути, это система одного окна, когда, обратившись в одно место, человек получает всю информацию.

- Я считаю, что да. И это очень перспективно. Есть очень много примеров и европейского опыта. Я уверена в том, что команда Министерства труда и Роструда сейчас с рядом регионов будут двигаться в этом направлении.

Также важный момент, и мы поднимали относительно и сюжета про самозанятых, и, конечно, тему, которая связана с тем, что сейчас нужен комплекс мер по переобучению, повышению квалификации сотрудников, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. И здесь акцентирую свое внимание, что очень важны короткие программы с применением дистанционных технологий, для того чтобы в этом периоде быстро поставить новые профессиональные навыки тех граждан, которые потеряли работу, переобучить, для того чтобы они стали востребованы на рынке труда и самореализовались. В том числе это не отменяет и постановку каких-то предпринимательских компетенций. Сейчас уже короткие программы переобучения организуются и с WorldSkills на базе 1,5 тысяч мастерских колледжей. И здесь мы будем развивать программу переподготовки вместе с союзом WorldSkills, Министерством просвещения, Министерством труда по переподготовке граждан. Поэтому сейчас программа конструируется и будет в ближайшее время запущена.

- Ну, планов громадье. Тогда финальный вопрос. Юлия Борисовна, знаете, как говорят про человека? Полжизни человек работает на собственное имя, а потом оставшуюся половину жизни имя работает на него. Если сейчас говорить, WorldSkills Russia, «Молодые профессионалы», компетенции, мастера 50+, приходится пояснять, что это такое, или уже все эти термины, перечисленные мной, для многих известны и говорят сами за себя?

- С моей точки зрения, мы сделали очень большой шаг к тому, чтобы вообще движение WorldSkills воспринималось не только как соревновательный формат, чемпионатная линейка, участие нашей команды в мировом чемпионате. Вы прекрасно знаете о том, что в прошлом году мы блестяще провели в Казани мировой чемпионат, где команда Российской Федерации заняла второе место. Это очень большой вызов и движение вперед, чтобы мы сейчас дальше конструировали развитие движения WorldSkills на территории Российской Федерации.

Поэтому термин «молодые профессионалы», «движение WorldSkills» в образовательном сообществе стал уже как данность, как неотъемлемый элемент. Но уверена в том, что для старшего возраста, поколения и вообще взрослого населения само движение WorldSkills должно сейчас заиграть новыми красками, с точки зрения того, что пристально посмотреть на тот перечень программ, по которым можно получить свои навыки. Тема FutureSkills, она также звучит уже абсолютно во всей повестке, и команда союза WorldSkills заходит и в повестку вузов, и высшего образования, когда через это движение можно собирать и конструировать абсолютно новые профессии будущего.

Поэтому я уверена в том, что есть у нас еще, как дальше работать с нашими сообществами, как рассказывать о тех возможностях, которые есть у движения WorldSkills. Но в целом мое личное мнение и мнение всех, кто сейчас занимается реализацией движения WorldSkills Russia, мы уже стали базовой частью повестки образования на территории нашей страны.

- Юлия Борисовна, спасибо большое. Обязательно и дальше будем продолжать разговор про WorldSkills на Радио «Комсомольская правда», и всегда вы желанный гость, приходите в гости обязательно.

- С удовольствием. Спасибо большое. Огромное удовольствие всегда общаться с командой «Комсомольской правды». И уверена в том, что мы будем обязательно информировать ваших слушателей и рассказывать о тех новых форматах, которые мы разворачиваем вместе с командой Союза WorldSkills Russia. Самое главное, учитесь и будьте профессионалом XXI века. Счастливо.