Миллиардер Игорь Рыбаков: Я всегда буду помнить слова моей бабушки, которая говорила мне, когда было очень трудно – не пищать
Светлана Андреевская и режиссер Юрий Грымов говорят с миллиардером из спика Форбс Игорем Рыбаковым, что помогает стать богатым, как надо отдавать долги обществу и почему он не оставляет своим детям наследства
Миллиардер Игорь Рыбаков: Я всегда буду помнить слова моей бабушки, которая говорила мне, когда было очень трудно – не пищать
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