2020-06-19T21:35:09+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВСветлана АНДРЕЕВСКАЯ

Миллиардер Игорь Рыбаков: Я всегда буду помнить слова моей бабушки, которая говорила мне, когда было очень трудно – не пищать

Светлана Андреевская и режиссер Юрий Грымов говорят с миллиардером из спика Форбс Игорем Рыбаковым, что помогает стать богатым, как надо отдавать долги обществу и почему он не оставляет своим детям наследства

Миллиардер Игорь Рыбаков: Я всегда буду помнить слова моей бабушки, которая говорила мне, когда было очень трудно – не пищать

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