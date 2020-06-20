20 июня. Завершение беспосадочного перелета СССР-США, премьера американского «Шоу Эда Салливана», премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 июня. Завершение беспосадочного перелета СССР-США, премьера американского «Шоу Эда Салливана», премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»
20 июня. В этот день в разные годы:
1937 год - завершение беспосадочного перелёта из СССР в США экипажа АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова.
1948 год - премьера в США «Шоу Эда Салливана».
1975 год - премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
1987 год - кончина актера Леонида Харитонова, известного по роли Ивана Бровкина.