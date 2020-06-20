20 Июнь 2020 2020-06-20T01:06:02+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

20 июня. Завершение беспосадочного перелета СССР-США, премьера американского «Шоу Эда Салливана», премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» 00:00 00:00

20 июня. В этот день в разные годы:

1937 год - завершение беспосадочного перелёта из СССР в США экипажа АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова.

1948 год - премьера в США «Шоу Эда Салливана».

1975 год - премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».

1987 год - кончина актера Леонида Харитонова, известного по роли Ивана Бровкина.