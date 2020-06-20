Пилатес или штанга? Чем лучше заниматься в летний зной
Валентин Алфимов и фитнес-эксперт Эдуард Каневский обсуждают открытие фитнес-клубов и особенности тренировок в жару
Пилатес или штанга? Чем лучше заниматься в летний зной
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