2020-06-20T11:20:07+03:00
Физкульт привет, страна!
Валентин АЛФИМОВЭдуард КАНЕВСКИЙ

Пилатес или штанга? Чем лучше заниматься в летний зной

Валентин Алфимов и фитнес-эксперт Эдуард Каневский обсуждают открытие фитнес-клубов и особенности тренировок в жару

Пилатес или штанга? Чем лучше заниматься в летний зной

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