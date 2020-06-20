Российская экономика постепенно восстанавливается, возобновились футбольные матчи в российской премьер-лиги, ВОЗ предупредила о новой фазе пандемии коронавируса
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Российская экономика постепенно восстанавливается, возобновились футбольные матчи в российской премьер-лиги, ВОЗ предупредила о новой фазе пандемии коронавируса
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