Ученые бьют тревогу: люди отказываются от обеденных перерывов на работе. И это даже не из-за коронавируса
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, кто виноват в том, что Москву затопило, выясняют у диетолога, почему пропускать обед очень вредно и говорят об уходе из жизни автора хита «На заре»
Ученые бьют тревогу: люди отказываются от обеденных перерывов на работе. И это даже не из-за коронавируса
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