2020-06-22T14:01:01+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

«Раньше я набрасывался на подвернувшуюся еду – и поправлялся». Михаил Грушевский рассказал, как ему удалось похудеть во время пандемии

Михаил Грушевский.Михаил Грушевский.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Арина Шарапова говорит с актером Михаилом Грушевским о том, почему на карантине так трудно держать себя в форме, как на артистов влияет солнечное затмение и почему происходят системные провалы у наших футбольных команд

«Раньше я набрасывался на подвернувшуюся еду – и поправлялся». Михаил Грушевский рассказал, как ему удалось похудеть во время пандемии

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс.Музыке, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 19.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 10:16 - 10:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: «Раньше я набрасывался на подвернувшуюся еду – и поправлялся». Михаил Грушевский рассказал, как ему удалось похудеть во время пандемии

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Михаил ГРУШЕВСКИЙ
07:30
21:30
18 Июня 2020 10:16 - 10:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Дмитрий Дибров: Ребенок - это инопланетянин. И с ним следует налаживать дипломатические отношения

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Дмитрий ДИБРОВ
07:30
21:30
17 Июня 2020 10:16 - 10:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Наталья Поклонская: Это ужасно и страшно каждый день смотреть по телевизору и в интернете, что для вас, люди дорогие, строятся новые госпитали

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Наталья ПОКЛОНСКАЯ
07:30
21:30
8 Июня 2020 10:16 - 10:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Оскар Кучера: Для детей важно не то, что мы делаем для них, они этого никогда не запомнят. Важно то, что вы делаете с ними

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Оскар КУЧЕРА
07:30
21:30
5 Июня 2020 10:16 - 11:02

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Александр Васильев: Телевидение, довольно жестокая мясорубка, и как только ты сходишь с дистанции, тебя начинают быстро забывать

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Александр ВАСИЛЬЕВ
07:30
21:30
2 Июня 2020 10:16 - 10:45

Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой

Тема: Алексей Лысенков: Мужчин надо, как котят или как щенков, все время гладить по голове и говорить, какие мы клёвые. Вот тогда мы готовы свернуть горы

В студии: Арина ШАРАПОВА

В гостях: Алексей ЛЫСЕНКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Краснодаре прошла акция "Свеча памяти"
КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей
Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России
Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми
ФСБ задержала за госизмену начальника районного отдела полиции в Курской области
Каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне США воевали с Россией
В России IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Мария Захарова рассказала о вывозе россиян на родину на фоне пандемии
Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
Фигурантам дела "Сети"* вынесли приговор
Когда выйдут новые серии "Ну, погоди", рассказали в "Союзмультфильме"
Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России
По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Научный сотрудник объяснил, зачем в США снесли памятник Рузвельту
Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне
Песков: У России нет территориальных претензий к соседям
Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера
Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова
Анастасия Ракова: врачи разных регионов помогают друг другу бороться с COVID-19
В ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире
Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать
В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам