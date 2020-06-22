«Раньше я набрасывался на подвернувшуюся еду – и поправлялся». Михаил Грушевский рассказал, как ему удалось похудеть во время пандемии
Арина Шарапова говорит с актером Михаилом Грушевским о том, почему на карантине так трудно держать себя в форме, как на артистов влияет солнечное затмение и почему происходят системные провалы у наших футбольных команд
«Раньше я набрасывался на подвернувшуюся еду – и поправлялся». Михаил Грушевский рассказал, как ему удалось похудеть во время пандемии
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