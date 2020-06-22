2020-06-22T19:47:38+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Великобритания и США - расчетливые мерзавцы, которые организовали Вторую Мировую войну

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают заявление Путина о том, что он не исключает выдвижения на следующий срок и его же историческую статью по поводу развязывания Второй Мировой войны

Николай Стариков: Великобритания и США - расчетливые мерзавцы, которые организовали Вторую Мировую войну

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