«Машина зла иррациональна»: Павел Лунгин сравнил арест Кирилла Серебренникова с расстрелом перед Великой Отечественной воевавших в Испании летчиков
В эфире программы «Вечерний Мардан» Радио «Комсомольская правда» режиссер Павел Лунгин рассказал, что все театры обналичивают деньги, а дело завели только на Серебренникова
«Машина зла иррациональна»: Павел Лунгин сравнил арест Кирилла Серебренникова с расстрелом перед Великой Отечественной воевавших в Испании летчиков
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