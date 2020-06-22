2020-06-22T17:18:35+03:00
What's up, страна!
Александр МИЛКУСМихаил АНТОНОВ

В первые дни войны Красная армия осталась без карт: немцы захватили склады с уже отпечатанной продукцией, а линия фронта двигалась слишком быстро

К 75-летию Победы Роскартография выпустила атлас сражений Великой Отечественной войны.К 75-летию Победы Роскартография выпустила атлас сражений Великой Отечественной войны.

К 75-летию Победы Роскартография выпустила атлас сражений Великой Отечественной войны

В первые дни войны Красная армия осталась без карт: немцы захватили склады с уже отпечатанной продукцией, а линия фронта двигалась слишком быстро

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