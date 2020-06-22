В первые дни войны Красная армия осталась без карт: немцы захватили склады с уже отпечатанной продукцией, а линия фронта двигалась слишком быстро
К 75-летию Победы Роскартография выпустила атлас сражений Великой Отечественной войны
В первые дни войны Красная армия осталась без карт: немцы захватили склады с уже отпечатанной продукцией, а линия фронта двигалась слишком быстро
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