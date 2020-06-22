22 Июнь 2020 2020-06-22T17:41:25+03:00

Начало войны глазами Владимира Путина. Спецпроект 00:00 00:00

Почему и зачем Владимир Путин взялся за написание подробной исторической статьи? Потому что на Западе уже давно вычеркнули имя СССР из списка победителей нацизма. Но не только. Лидеры Западных стран забыли как начиналась Вторая мировая война и, что самое обидное, обвиняют нас в её развязывании. И сейчас, по мнению Путина, многое повторяется. Президент России напоминает, что история — циклична.

В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:

Виталий Дымарский - главный редактор «Эхо Москвы в Петербурге» и исторического журнала «Дилетант»

Николай Сванидзе — историк, журналист, профессор РГГУ

Армен Гаспарян - историк, журналист

Дмитрий Фост — историк, журналист

Юрий Кнутов - военный историк, директор музея войск ПВО в подмосковной Балашихе