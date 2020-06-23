23 Июнь 2020 2020-06-23T18:18:09+03:00

Не дождемся: транспортный налог в России не снизят ни при каких обстоятельствах 00:00 00:00

Главные темы:

- Не дождемся: транспортный налог в России не снизят ни при каких обстоятельствах

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- В России отменят штрафы за езду по выделенкам для общественного транспорта? Да неужели?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Дыхни, лизни, езжай: ГИБДД вернулась к идее экспресс-тестов на пьянство за рулем

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- По Красной площади с оркестром: история парадных кабриолетов

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист