23 Июнь 2020 2020-06-23T20:34:50+03:00

Российское кино о войне против Голливуда и советской классики. Умеем ли мы снимать про свою историю? 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы! Нам это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.