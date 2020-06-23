2020-06-23T20:34:50+03:00
Культурный код
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Юрий ГРЫМОВСветлана АНДРЕЕВСКАЯ

Российское кино о войне против Голливуда и советской классики. Умеем ли мы снимать про свою историю?

Режиссер Юрий Грымов поспорил об этом с кинорежиссёром Николаем Лебедевым

Российское кино о войне против Голливуда и советской классики. Умеем ли мы снимать про свою историю?

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