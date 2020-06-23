Вице-спикер Госдумы объяснила, почему голосование по поправкам в Конституцию не стали переносить на более поздний срок
На вопросы Сергея Мардана и Марии Бачениной о подготовленных поправках в основной закон ответила вице-спикер Государственной Думы России Ольга Тимофеева
Вице-спикер Госдумы объяснила, почему голосование по поправкам в Конституцию не стали переносить на более поздний срок
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