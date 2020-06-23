23 Июнь 2020 2020-06-23T19:46:15+03:00

Как получить кредитку, не вставая с дивана 00:00 00:00

Оформить кредитную карту стало еще удобнее и быстрее. Как рассказали в Почта Банке, благодаря современным технологиям, теперь для этого даже не нужно вставать с дивана. Так, в мобильном или интернет-приложении Почта Банка есть возможность моментально оформить и выпустить любую кредитку с лимитом до 100 тысяч рублей. И услуга доступна абсолютно для всех.

В несколько нажатий виртуальная карта добавляется в одно из приложений бесконтактной оплаты. После чего можно совершать покупки с помощью смартфона, а также в интернете и приложениях. По желанию клиента также можно оформить пластиковую карту. В этом случае кредитный лимит по ней составит до полутора миллионов рублей.

У всех кредиток Почта Банка есть льготный период, в течение которого пользоваться деньгами можно бесплатно при отсутствии просрочек по минимальным платежам. Например, у карты Visa «Элемент 120» есть возобновляемый грейс-период до четырех месяцев. Кроме того, по карте можно выиграть кешбэк до 12% по игровой программе лояльности «Шанс».

При этом каждый клиент может выбрать кредитку под свои цели. Кэшбэк и дополнительные 6% бонусов за покупки в магазинах одежды, обуви, в ресторанах, а также в кафе доступны по карте «Вездедоход». Кредитка «Пятерочка» позволяет копить баллы за все покупки, которые потом можно потратить в магазинах «Пятерочка». А для ценителей природы есть кредитная карта «Зеленый мир». По ней клиенты Почта Банка получат кэшбэк деревьями. За каждые потраченные по карте три тысячи рублей – будет посажено дерево.

Как рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова, даже не являясь клиентом Почта Банка, с помощью Единой биометрической системы вы можете им стать, открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и сервисам можно через дистанционные каналы обслуживания. Это так же позволит минимизировать посещение банковских отделений, - отметила Масленникова.