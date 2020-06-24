2020-06-24T15:22:30+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Забудут ли россияне подвиг врачей после окончания пандемии

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами и слушателями, как восполнять нехватку врачей и где в России лучше всего ремонтируют дороги

Забудут ли россияне подвиг врачей после окончания пандемии

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