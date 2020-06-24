Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
Владимир Ворсобин говорит об этом с доцентом философского факультета МГУ имени Ломоносова Борисом Межуевым и кандидатом в кандидаты президента Белоруссии Андреем Дмитриевым
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
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