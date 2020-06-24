2020-06-24T22:01:07+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Парад Победы-2020: Военные из других стран, крестящийся Шойгу и камера в дуле танка

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают споры вокруг Парада Победы, найденных в московской квартире новорожденных детей и отправленные в Россию немецкие урановые отходы

Парад Победы-2020: Военные из других стран, крестящийся Шойгу и камера в дуле танка

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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