Владимир Машков: Конституция 1993 года создавалась в то время, когда государство с большим трудом могло подумать о выполнении социальных обязательств
Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, Народным артистом России Владимиром Машковым о деле Михаила Ефремова, защите русского языка, мате на сцене и поправках в Конституцию
Владимир Машков: Конституция 1993 года создавалась в то время, когда государство с большим трудом могло подумать о выполнении социальных обязательств
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