24 Июнь 2020 2020-06-24T21:26:16+03:00

Владимир Машков: Конституция 1993 года создавалась в то время, когда государство с большим трудом могло подумать о выполнении социальных обязательств 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики! Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.