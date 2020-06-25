В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, Росавиация планирует возобновить авиасообщение со странами СНГ, более 100 операторов техосмотра попросили пересмотреть правила его прохождения
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, Росавиация планирует возобновить авиасообщение со странами СНГ, более 100 операторов техосмотра попросили пересмотреть правила его прохождения
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