2020-06-25T18:29:44+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают повышение НДФЛ, попытки сорвать голосование по поправкам в Конституцию, уровень образования депутатов и объявление журналиста Муждабаева в розыск

Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения

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