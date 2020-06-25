Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают повышение НДФЛ, попытки сорвать голосование по поправкам в Конституцию, уровень образования депутатов и объявление журналиста Муждабаева в розыск
Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Нам это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.