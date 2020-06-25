25 Июнь 2020 2020-06-25T18:29:44+03:00

Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения 00:00 00:00

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