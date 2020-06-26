2020-06-26T01:03:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 июня. Начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, премьера фильма Чаплина «Золотая лихорадка», смерть Майкла Джексона

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 июня. Начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, премьера фильма Чаплина «Золотая лихорадка», смерть Майкла Джексона

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26 июня. В этот день в разные годы:

1831 год - в Санкт-Петербурге начинается эпидемия холеры.

1925 год - в Голливуде премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

1945 год - в СССР учреждено звание генералиссимус, которое получил Иосиф Сталин.

2009 год - умер Майкл Джексон.

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