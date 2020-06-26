26 июня. Начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, премьера фильма Чаплина «Золотая лихорадка», смерть Майкла Джексона
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 июня. Начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, премьера фильма Чаплина «Золотая лихорадка», смерть Майкла Джексона
26 июня. В этот день в разные годы:
1831 год - в Санкт-Петербурге начинается эпидемия холеры.
1925 год - в Голливуде премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».
1945 год - в СССР учреждено звание генералиссимус, которое получил Иосиф Сталин.
2009 год - умер Майкл Джексон.
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