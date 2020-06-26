Журналист Катерина Гордеева: Дело на Серебренникова завели за то, что он расплачивался за реквизит на рынке или со специалистами наличкой. Дело на секундочку было в 2011-2013 годах
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, чем закончится дело «7 студии», не рано ли начинать работать с 16 лет и как проходит онлайн голосование по поправкам в Конституцию
Журналист Катерина Гордеева: Дело на Серебренникова завели за то, что он расплачивался за реквизит на рынке или со специалистами наличкой. Дело на секундочку было в 2011-2013 годах
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