26 Июнь 2020 2020-06-26T02:08:39+03:00

Уникальный ипотечный проект по поддержке медиков от банка ДОМ.РФ 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте! Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся, проект «Среда для жизни». Мы продолжаем разговор о рынке недвижимости, жилищного строительства, рынке ипотеки. И сегодня об ипотеке в основном и будем говорить. Есть очень много новостей.

Давайте начнем с новости, которая посвящена главным героям этой весны – медицинским работникам. Дело в том, что банк «Дом РФ» запустил проект ипотечный, цель которого поддержать медиков. Эта инициатива, насколько я понимаю, принадлежит самому банку, это не государственная программа. Что это за программа? И на каких условиях медицинские работники могут получить ипотечный кредит сегодня в банке «Дом РФ», поговорим с директором ипотечного бизнеса банка «Дом РФ» Игорем Лариным. Игорь, здравствуйте!

И. Ларин:

- Здравствуйте!

А. Челышев:

- Начнем с того, что из себя программа представляет. Я правильно понимаю, что это инициатива банка «Дом РФ». Расскажите, чем условия для получения ипотечного кредита для медицинских работников отличается от всех остальных?

И. Ларин:

- Совершенно верно. Это наш собственный продукт. Мы запустили его в конце мая. И он предполагает скидку по ставке по ипотеке в размере 0,6% по основным нашим программам для сотрудников медицинских учреждений.

Ставка для них становится самой низкой среди продуктов, которые мы можем им предложить. Это продукты на приобретение новостройки, готового жилья, рефинансирование кредита, который выдан в другом банке. Или приобретение дома.

Минимальные ставки по приобретению новостройки и финансированию составляет 7,4%. Для готового жилья 8,2%, для жилого дома 9,5%.

А. Челышев:

- Почему именно врачей вы выбрали в качестве вот этой категории, наверное, задавать бессмысленно. Все и так понимают, почему. Расскажите лучше, какие именно врачи и медицинские работники в целом могут претендовать на получение кредита на льготных условиях?

И. Ларин:

- Абсолютно все категории медицинских работников. Врачи, средний, младший персонал, фельдшеры, фармацевты. Они все входят в эту категорию, которая получает эту скидку, работающие как в госкомпаниях, так и в коммерческих компаниях.

А. Челышев:

- Это не только врачи, которые работают с больными определенных категорий? Именно врачи, да, медсестры, именно все люди в белых халатах?

И. Ларин:

- Совершенно верно. Например, водители «Скорой помощи» в том числе.

А. Челышев:

- А что нужно для того, чтобы человек подтвердил, что он врач? Не только по диплому, но и работает по специальности?

И. Ларин:

- Если углубляться в технологии проверок, мы это самостоятельно проверяем. Клиент может быстро понять, соответствует ли это предложенной скидке, если просто зайдет на наш сайт. И оставит там заявку.

А. Челышев:

- Давайте тогда поговорим о других условиях кредита. Максимальные сроки, размеры кредита, как они зависят от территории проживания заемщика. И все другие подробности, которые имеют важное значение. А в вопросах ипотеки все подробности имеют важное значение, если ты заемщик.

И. Ларин:

- Совершенно верно. Основные условия довольно стандартные. Срок может быть от трех до тридцати лет. Максимальная сумма довольно большая, двухзначная. Можно говорить, что значимых ограничений практически нет по сумме. Есть условия скидок, которые позволяют получить минимальную ставку. Вот здесь уже есть вариативность по сумме кредита и региона. Минимальные ставки достигаются при наличии первоначального взноса 30% и выше, так же при сумме кредита 8 миллионов, если мы говорим про Москву и Московскую область. 5 миллионов, если мы говорим про Санкт-Петербург и Ленинградскую область. И 3 миллиона для остальных регионов.

Если сумма кредита меньше в указанных регионах, первоначальный взнос у клиента ниже, то там появляются повышающие коэффициенты к ставке. Но в целом она может вырастать до интервала 9-10%.

А. Челышев:

- Не конкретизируем, а резюмируем. Это классический ипотечный кредит с дисконтом по ставке, если ты медицинский работник. Это абсолютно рыночная история, но если ты врач, то для тебя ставка сразу на шесть десятых процентного пункта ниже.

И. Ларин:

- Совершенно верно. Взяли основные банковские ипотечные продукты, которые не попадают под действие государственных программ. Классическая покупка вторичного жилья, приобретение новостройки в диапазонах, где не попадают под текущую программу господдержки, рефинансирование ипотеки другого банка и покупка жилого дома.

Классические продукты. По ним предусмотрена скидка шесть десятых процента к ставке в соответствии со всеми остальными комбинациями по базовым продуктам.

А. Челышев:

- Это довольно серьезная скидка, если мы рассматриваем долгосрочный ипотечный кредит с довольно высокой стоимостью квартиры, это серьезная скидка.

А насколько активно медицинские работники заинтересовались проектом, насколько охотно они запрашивают информацию о кредите, подают заявки? Есть ли уже проведенные сделки? Какие регионы впереди планеты всей? В России всей по интересу к этому продуктыую

И. Ларин:

- Знаете, интерес видим. На текущий момент почти 600 заявок мы собрали на общую сумму почти полтора миллиарда рублей. Именно по этой программе по скидке для медицинских работников. И почти на миллиард одобрено для этих клиентов. Выдача, конечно, уже есть. У нас первые выдачи были в городах Барнаул, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Саратов. Не Москва.

А. Челышев:

- География широкая. Я думаю, что Москва тоже подтянется.

Хотелось бы поговорить не только о льготной программе для медиков, но и о государственной льготной программе ипотеки под 6,5%, которая уже, на самом деле, кое-где ниже 6,5% на новостройки. Банк «Дом РФ» заявил, что у вас эти ставки снижаются, минимальный уровень у вас 6,1%.

И. Ларин:

- Да, в соответствии с поручением президента в настоящий момент действует государственная программа поддержки ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. По кредитам, выданным с 17 апреля по 1 ноября этого года предусмотрена ставка не более 6,5%. Есть ограничения по максимальной сумме для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это 8 миллионов. И 3 миллиона для всех остальных регионов. Цель кредита – это приобретение новостройки у юридического лица в рамках 214 Федерального закона. Или приобретение у застройщика уже готовой квартиры. Практически сразу мы снизили ставку, ниже чем установленная базовая 6,5%. Мы сделали ставку от 6,1 – это скидка 0,4, она предназначена для тех, кто может подтвердить свой доход выпиской из Пенсионного фонда.

Это очень удобно, потому что она заменяет собой трудовую книжку и справку 2НДФЛ – стандартные документы, которые обычно необходимо предоставлять. В текущих реалиях, особенно когда все работают удаленно, не нужно запрашивать эти документы в кадрах, в бухгалтерии, сканировать. Можно сделать все это через выписку из Пенсионного фонда, причем, самому клиенту делать ничего не нужно. Наш сотрудник самостоятельно заходит в систему, клиенту приходит смс для подтверждения. После этого все данные для дальнейшей проверки клиента в банке уже есть. Это быстрее и удобнее. И еще дополнительная скидка 0,4% предоставляется таким клиентам. Итого: 6,1%.

А. Челышев:

- Понятно, что это сейчас лучшее предложение на рынке.

И. Ларин:

- Около 40%, прощу прощения, клиентов, которые подаются к нам в рамках льготной программы, вообще, потенциально могут рассчитывать на применение такой опции со скидкой при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда.

А. Челышев:

- Давайте обсудим, как изменилась ситуация на рынке, насколько активно рынок восстанавливается. И так же попрошу вас дать небольшой прогноз на несколько месяцев ближайших, как будет выглядеть спрос, ставки и предложения тоже.

И. Ларин:

- В этом году в апреле и в мае мы видели заметное проседание по росту заявок, по объему выдачи ипотеки. В эти месяца наши банки выдавали примерно на 40% меньше, чем обычно. Но уже сейчас мы видим новый всплеск покупательской способности. И по заявкам мы видим рост на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Примерно так же мы растем и по выдачам. Это, конечно, обусловлено запуском льготной ипотеки с государственной поддержкой. И в целом оживлением рынка. И внедрением, в том числе, тех самых технологий проведения онлайн-сделок.

Если говорить про наш банк, то с начала года за первые пять месяцев мы выдали суммарно примерно в полтора раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

А. Челышев:

- Несмотря на режим самоизоляции?

И. Ларин:

- Совершенно верно. Видим, что рынок восстанавливается. Льготная ипотека очень значима на рынке. У нас примерно 30% всех выдач приходится именно на этот продукт. Ипотечные ставки у нас в банке, в целом на рынке бьют рекорды. Это самые низкие ставки за все время по ипотеке. И прогнозы очень позитивные с точки зрения роста рынка и реализации всех тех инициатив, с которыми, в том числе, очень помогает государство.

А. Челышев:

- Если резюмировать, правильно ли я понимаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы брать ипотеку? И ждать, что станет еще лучше, ну, не стоит.

И. Ларин:

- Я, честно говоря, на такой вопрос всегда отвечаю, что самое лучшее время, самое оптимальное время оформить ипотеку, это сейчас. Ипотека в целом, это инструмент решения жилищного вопроса для разных граждан, у них разные потребности и ситуации. Но есть возникает потребность в том, чтобы приобрести жилье, если мы говорим о классической ипотеке, то это вызвано некими социальными, скорее, вопросами. Потребностями. Жизнь человека движется, он хочет каких-то улучшений, хочет новое жилье. Или разъезд, переезд в другой город, в другое место города. Это такая социальная потребность.

Ипотека – это просто самый доступный инструмент для тех клиентов, у которых сегодня нет всей необходимой суммы для того, чтобы квартиру приобрести. А копить он по какой-то причине не может или не хочет. Или просто долго, он хочет здесь, и сейчас жить в своей собственной квартире. Поэтому если такая потребность есть, то это очень значимое событие для жизни любого человека. Это событие сильно может приукрасить жизнь, изменить, пустить ее в другое русло.

А. Челышев:

- Улучшить, скажем так.

И. Ларин:

- Конечно.

А. Челышев:

- Спасибо, Игорь.

А к нам присоединяется руководитель аналитического центра «Дом РФ» Михаил Гольдберг. Здравствуйте!

М. Гольдберг:

- Добрый день!

А. Челышев:

- Как выглядит кривая динамики выдачи интереса со стороны банков, со стороны заемщиков, конечно, в первую очередь? И, может, даже того, как это отразилось на рынке новостроек, потому что поддержка этого рынка – это одна из целей в реализации этой программы, как об этом президент сегодня рассказал.

М. Гольдберг:

- Безусловно. Конечно, главной целью является повышение доступности жилья. И помощь в покупке жилья для наших граждан. Мы видим, что программа пользуется огромной популярностью. За неполные два месяца реализации программы уже одобрено более 130 тысяч заявок на получение кредита по ставке 6,5% и меньше. Это примерно половина от всего лимита, который на данный момент выделен до ноября текущего года. Программа, конечно, оказала огромную поддержку отрасли. Мы видели, что в апреле наблюдалось падение продаж. На текущий момент мы видим, что в среднем уровень продаж вернулся к докризисным показателям. И даже превосходит его. Кроме этого, по нашим оценкам общий объем выдачи ипотеки в мае превысил уровень мая прошлого года. Ипотека стала одним из немногих сегментов экономики, где не только не наблюдается в данный момент падения, но и мы видим некоторый рост. Это достаточно уникальный показатель в целом для одного из сегментов банковского рынка.

Программа очень удачная. И пользуется очень большим спросом населения. И застройщики с помощью ее, думаю, смогли очень сильно поддержать свои продажи.

А. Челышев:

- Глава государства в своем недавнем обращении к гражданам России заявил о том, что программа будет расширена до стоимости максимальной в 6,12 миллионов рублей. Соответственно, если иметь в виду регионы вообще и отдельно четыре столичных региона – Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Как этот шаг отразится на объемах выдачи? И на рынке новостроек?

М. Гольдберг:

- Действительно, президент объявил сегодня о таком решении. Оно было достаточно долгожданным, особенно для жителей наших крупных городов-миллионников, где цены на жилье выше, чем в среднем по стране. При этом лимита в 3 миллиона рублей достаточно явно не хватало, мы видели по нашим заявкам, что многие семьи, особенно семьи с детьми, они заинтересованы в приобретении жилья больше площадью – двух-, трехкомнатных квартир. И, к сожалению, по прежним лимитам они не могли этого сделать.

Например, в таких городах, как Казань, Нижний Новгород и так далее охват лимитов, действующих до настоящего времени, составлял примерно 50-60% от общего количества квартир, находящихся в продаже у застройщиков. И новые лимиты смогут повысить уровень охвата квартир, которые находятся в продаже, до 90-95%. Конечно, это будет выгодно и застройщикам, но главное, что семьи с детьми смогут купить себе жилье, которое им так необходимо.

А. Челышев:

- Все-таки, ипотека – это очень ответственный шаг, а государственная программа рассчитана только для объектов на первичном рынке. Насколько безопасно сейчас покупать квартиру в ипотеку на первичном рынке?

М. Гольдберг:

- Действительно, эта проблема очень сильно стояла, особенно до перехода на покупку жилья с использованием эскроу-счетов. Это произошло 1 июля прошлого года. Теперь покупка жилья, в том числе, с помощью ипотеки на первичном рынке полностью защищена от любых строительных рисков. Риски несут не только банки, которые предоставляют кредит. И в случае предоставления каких-либо проблем, все средства, который заемщик платил на покупку квартиры, будут ему возвращены с этого эскроу-счета. Или ответственность будет нести фонд дольщиков, то есть, приобретение жилья стало полностью безопасным. Могу уверенно рекомендовать покупать квартиру с помощью государственной программы именно сейчас. И нужно поторопиться, потому что программа действует только до 1 ноября текущего года. И нужно успеть воспользоваться этой программой, потому что таких низких ставок для широкого круга заемщиков не было еще никогда на российском рынке.

А. Челышев:

- Спасибо.

Присоединяется к нам прямо сейчас руководитель Департамента страхования, экономики и социальной сфере, заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов.

Александр Андреевич, здравствуйте!

А. Цыганов:

- Здравствуйте!

А. Челышев:

- У нас сейчас уникальная ситуация сложилась и по ставкам, и по мерам поддержки для строительного рынка. Но все это, такое ощущение, играет на первичный рынок жилья. Нет ли здесь определенного перекоса в сторону первичного рынка жилья? Вторичный рынок и другие сектора остались как-то без столь пристального внимания.

А. Цыганов:

- Я соглашусь, что есть определенный перекос за счет того, что любой здравомыслящий покупатель, когда понимает, что есть преференции, есть возможность получить льготный кредит, конечно, он пойдет на этот первичный рынок. Новое жилье имеет массу достоинств. Понятно, есть и недостатки, ремонтировать надо. И ждать, пока все ремонты пройдут. Но перекос такой, очевидно, будет.

Предполагаю, что он вызовет за собой и реакцию на рынке вторичной недвижимости, когда будет предоставляться скидки при покупке квартир. И жилье, таким образом, тоже 5 станет несколько более доступным. Как первичное, так и вторичное. Это мы увидим в ближайший месяц-два к концу года, когда будет понятно, насколько у нас отложенный спрос ранее на ипотеку, на новостройки реализовался. Но я бы здесь видел еще несколько позитивных моментов. Первичная ипотека – это стройка. Это покупка новостроек. Это подтягивание строительной отрасли под спрос, который сейчас намечается. Он явно подстегивается льготными мерами по ипотеке.

А что такое стройка? Это рабочие места, это промышленность, добыча тех же полезных ископаемых, потому что нужен металл, цемент, песок и так далее. Это крайне позитивно сказывается на экономике.

А. Челышев:

- Мы обсуждали в начале программы ипотечную программу, которую банк «Дом РФ» запустил для медиков, скидка 0,6% процентного пункта ко всем действующим в банке ставкам. Насколько эта программа важна, эффективна?

А. Цыганов:

- Она более чем важна. Это и социальные измерения, мы все испытываем благодарность к медикам, потому как эпидемия повысила значимость медиков в обществе. Это не слова, это реальность.

Мы должны понимать, что медики, как представители сельской интеллигенции, интеллигенции маленьких городов, которые покупают не только квартиры, но и дома, это программа. Но если мы заговорили про сельскую интеллигенцию, про людей, кто работает на селе, то надо понимать, что потребность у них в индивидуальных домах есть во многих случаях. И возможность купить себе такой дом делает привлекательным проживание в том или ином регионе, городе, местечке и так далее.

А. Челышев:

- Не только для врачей, но и для представителей других очень нужных там профессий. Учителей, например.

А. Цыганов:

- Для учителей, для тех же фермеров, кто работает на земле.

А. Челышев:

- Для высококвалифицированных специалистов.

А. Цыганов:

- Специалистов как таковых. Если человек работает на земле, он уже достоин того, чтобы о нем подумали. И социальная программа, а ипотечное жилищное кредитование с субсидированной ставкой, действительно, считаю социальной программой важной и нужной в нашем государстве.

А. Челышев:

- Спасибо большое!

Для полноты картины нам осталось услышать только мнение представителей рынка недвижимости. К нам присоединяется заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Сити XXI век» Юрий Просвиров. Здравствуйте!

Ю. Просвиров:

- Добрый день!

А. Челышев:

- Если брать ипотечную программу в целом, то насколько велик тот уровень поддержки, которую она оказала рынку? Помимо главной цели – улучшить жилищные условия граждан России, она преследовала цель – поддержать строительный рынок в не самые благоприятные времена.

Ю. Просвиров:

- Это вопрос понятный. Просто строительная отрасль не зря называется системообразующей. Там задействовано огромное количество предприятий по производству материалов, бетон, арматура, разные дополнительные инженерные коммуникации. И задействовано огромное количество людей. По сути, субсидирование строительной области дало клиентам и обычным гражданам рабочие места, зарплаты, работу. Это вклад в экономику.

А. Челышев:

- Как бы вы оценили уровень спроса, который сейчас сохраняется на первичном рынке? Насколько госпрограмма повлияла на то, чтобы падения не было, а, может, определенные цифры роста вы наблюдали?

Ю. Просвиров:

- По этому вопросу можем обратиться к фактам. Раньше у нашей компании уровень ипотечных кредитов был порядка 65-70%. И в разные периоды эта цифра прыгала. Сейчас практически 80+ процентов сделок проходит через ипотеку. И 100% с использованием субсидированной ипотеки, которая предоставило нам государство. Те процентные ставки, которые сейчас везде обсуждаются и заявлены, некоторые банки дают еще и ниже ставку – минимальная сейчас 5,85%. Это ставка, которая определенный всплеск на рынке организовала. И планы продаж у нас даже выше, чем в докарантинное время. Планы по всем объектам выполнены. На некоторых объектах в полтора раза.

А. Челышев:

- А как скажутся на рынке расширение программы, анонсированная президентом, на квартиры стоимостью до 6-12 миллионов рублей? И четырех столичных регионах?

Ю. Просвиров:

- Сейчас как бы максимальный размер кредитов – это 8 миллионов, которые выдают банки. И своих личных средств надо иметь минимум 15%. Понятно, что увеличение размера кредитных средств позволит людям рассматривать больше квартиры, большие лоты. Более дорогие локации, например, Москва – округа Центральный. Более качественные и дорогие объекты. И уже из сегмента бизнес-класса.

Сейчас в основном это комфорт, Подмосковье, районы в Новой Москве активно пользуются этой ипотекой. Расширение позволит людям покупать более дорогие лоты, квартиры большей площади. Думаю, это будет востребовано на рынке. И, тем более, по регионам. Просто регионы – это не только стоимость 6 миллионов. Есть же крупные города, где стоимость не такая уж и дешевая.

А. Челышев:

- Нужно ли, с вашей точки зрения, продлевать действие программы? Есть ли консолидированное мнение на этот счет у рынка недвижимости?

Ю. Просвиров:

- Если эта программа будет продлена, то будет полегче и самим застройщикам, и всем смежникам, которые участвуют в процессе строительства дома. По сути, будет некая помощь и их семьям, кто задействован во всем процессе. Я думаю, что с точки зрения социальной, эту программу однозначно надо продлевать. Она очень эффективна и первые месяцы ее использования показали, что система работает. И больше людей могут поменять жилье. Думаю, как бы вообще сто процентов ипотеки не переросло. Личные средства люди будут использовать только как первый взнос. И все. Остальное все пойдет по ипотеке.

А. Челышев:

- Это хорошо? Это плохо? Или это нормально?

Ю. Просвиров:

- Дело в том, что сейчас тяжелая ситуация у многих людей образовалась, связанная с работой и так далее. А расширять жилплощадь, покупать недвижимость детям, обеспечивать семьи комфортным и хорошим жильем – это естественная потребность человеческая. Это будет всегда востребовано. А если государство принимает в этом участие и делает такую поддержку, это со стороны государства очень правильная политика. И полезная.

А. Челышев:

- Есть мнение о том, что все меры государственной поддержки, которые сейчас направлены на стимулирование приобретения жилья на первичном рынке, могут сказаться на стоимости жилья на вторичном рынке. Насколько серьезно может быть это воздействие? И когда стоит ожидать этого эффекта?

Ю. Просвиров:

- Действительно, на вторичке сейчас таких ставок вряд ли, я не слышал, что рассматривается расширение программы до вторичного рынка. Повторюсь, действие государства направлено на раскрутку экономики, на вкачивание денег в реальную экономику, то есть, в производство. Там задействовано огромное количество людей. Это вбрызг денежный средств непосредственно в реальную экономику.

А вторичка? Ну, как бы кому-то помогла бы эта программа. Но задачи у государства немного другие – раскрутить маховик экономики.

А. Челышев:

- Тут, видимо, речь идет о том, когда спрос будет сосредоточен на первичном рынке жилья, то стоимость жилья на вторичном рынке может чуть снижаться. В том числе, и потому, что нового жилья будет вводиться все больше.

Ю. Просвиров:

- Тут немного разные целевые аудитории. Вторичка покупается либо когда определенная локация нужна, либо заехать в самые короткие сроки. Новостройка – это определенные временные задержки. Пока дом построится, надо где-то жить.

Может. Это рынок. К сожалению, это так. Может цена… Хотя последняя аналитика показывает, что цены продолжают расти. По нашим объектам уже было после отмены карантина повышение цены.

Спрос достаточно высокий.

А. Челышев:

- Спасибо!