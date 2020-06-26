2020-06-26T16:25:37+03:00
What's up, страна!
Александр ГАМОВМихаил АНТОНОВ

Павел Крашенинников: Больше всего людей в поправках в Конституцию интересуют социальные вопросы

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников в студии Радио «Комсомольская правда».Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, как идет работа над Основным законом и о чем его спрашивают обычные люди

Павел Крашенинников: Больше всего людей в поправках в Конституцию интересуют социальные вопросы

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