Павел Крашенинников: Больше всего людей в поправках в Конституцию интересуют социальные вопросы
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, как идет работа над Основным законом и о чем его спрашивают обычные люди
Павел Крашенинников: Больше всего людей в поправках в Конституцию интересуют социальные вопросы
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