Фитнес-клубы открылись, где теперь заниматься спортом
Валентин Алфимов вместе с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским рассказывают, как в домашних условиях заниматься фитнесом и правильно питаться
Фитнес-клубы открылись, где теперь заниматься спортом
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