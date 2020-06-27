2020-06-27T12:29:51+03:00
Физкульт привет, страна!
Валентин АЛФИМОВЭдуард КАНЕВСКИЙ

Фитнес-клубы открылись, где теперь заниматься спортом

Валентин Алфимов вместе с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским рассказывают, как в домашних условиях заниматься фитнесом и правильно питаться

Фитнес-клубы открылись, где теперь заниматься спортом

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