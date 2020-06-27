Ученые посчитали количество доз вакцины для иммунизации, американцы обвиняют российских разведчиков в гибели своих военных в Афганистане, сегодня проходит Всероссийский выпускной вечер
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ученые посчитали количество доз вакцины для иммунизации, американцы обвиняют российских разведчиков в гибели своих военных в Афганистане, сегодня проходит Всероссийский выпускной вечер
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