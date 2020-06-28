28 июня. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, премьера песни «Священная война», прощальный футбольный матч Олега Блохина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 июня. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, премьера песни «Священная война», прощальный футбольный матч Олега Блохина
28 июня. В этот день в разные годы:
1914 год - в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд.
1941 год - впервые звучит песня «Священная война».
1989 год - в Киеве проходит прощальный футбольный матч Олега Блохина.
1997 год - боксер Майк Тайсон откусил ухо сопернику.
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