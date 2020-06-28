28 Июнь 2020 2020-06-28T13:17:45+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

28 июня. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, премьера песни «Священная война», прощальный футбольный матч Олега Блохина 00:00 00:00

28 июня. В этот день в разные годы:

1914 год - в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд.

1941 год - впервые звучит песня «Священная война».

1989 год - в Киеве проходит прощальный футбольный матч Олега Блохина.

1997 год - боксер Майк Тайсон откусил ухо сопернику.

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