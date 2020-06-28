28 Июнь 2020 2020-06-28T14:17:21+03:00

По поправкам в Конституцию уже проголосовал 31 млн. человек, Ксения Собчак рассказала подробности нападения на её съемочную группу, туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж 00:00 00:00

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