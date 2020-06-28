2020-06-28T14:18:56+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Заболеваемость коронавирусом после снятия ограничений не увеличилась, чехи обвинили Россию в демонтаже памятника Коневу, Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей

Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Заболеваемость коронавирусом после снятия ограничений не увеличилась, чехи обвинили Россию в демонтаже памятника Коневу, Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей

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