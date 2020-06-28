Заболеваемость коронавирусом после снятия ограничений не увеличилась, чехи обвинили Россию в демонтаже памятника Коневу, Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Заболеваемость коронавирусом после снятия ограничений не увеличилась, чехи обвинили Россию в демонтаже памятника Коневу, Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM, ставьте хорошие оценки и пишите отзывы. Нам это очень важно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.