Как народы России воспринимают поправку о русском языке
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» необходимость внесения поправок в Конституцию
Как народы России воспринимают поправку о русском языке
Эксперты:
- паралимпиец, первый зам комиссии Общественной палаты по доступной среде и инклюзивным проектам, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Сергей Бурлаков;
- заведующая отделом Института языкознания РАН и член правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Анна Дыбо.
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