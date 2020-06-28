2020-06-28T15:14:22+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Как народы России воспринимают поправку о русском языке

Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» необходимость внесения поправок в Конституцию

Как народы России воспринимают поправку о русском языке

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Эксперты:

- паралимпиец, первый зам комиссии Общественной палаты по доступной среде и инклюзивным проектам, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Сергей Бурлаков;

- заведующая отделом Института языкознания РАН и член правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Анна Дыбо.

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В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Игорь СТРЕЛКОВ, Алексей РОЩИН
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