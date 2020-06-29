Евросоюз с 1 июля открывает границы. Но только не для России. Куда поехать отдыхать
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, куда можно поехать в отпуск в России, возможно ли победить все вирусы и что будет с экономикой в июле
Евросоюз с 1 июля открывает границы. Но только не для России. Куда поехать отдыхать
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.