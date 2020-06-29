2020-06-29T18:44:08+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы

Юрий Стоянов во время самоизоляции не унывал, а запустил в youtube собственный проект.Юрий Стоянов во время самоизоляции не унывал, а запустил в youtube собственный проект.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал Арине Шараповой про то, как стал ютьюб-блогером, в какой новой необычной роли он сейчас снимается и как пережил эпидемию холеры в Одессе во времена СССР

Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы

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