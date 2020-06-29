Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы
Народный артист России Юрий Стоянов рассказал Арине Шараповой про то, как стал ютьюб-блогером, в какой новой необычной роли он сейчас снимается и как пережил эпидемию холеры в Одессе во времена СССР
Юрий Стоянов: Подвиг медиков по борьбе с коронавирусом нужно узаконить. Они должны получать пожизненные льготы
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