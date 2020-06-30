2020-06-30T14:50:42+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 июня. Падение Тунгусского метеорита, парад физкультурников на Красной площади, гибель экипажа «Союз-11»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 июня. Падение Тунгусского метеорита, парад физкультурников на Красной площади, гибель экипажа «Союз-11»

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30 июня. В этот день в разные годы:

1908 год - падение Тунгусского метеорита.

1935 год - на Красной площади проходит парад физкультурников.

1956 год - опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».

1971 год - при посадке на Землю космического корабля «Союз-11» погибают космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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