30 июня. Падение Тунгусского метеорита, парад физкультурников на Красной площади, гибель экипажа «Союз-11»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 июня. Падение Тунгусского метеорита, парад физкультурников на Красной площади, гибель экипажа «Союз-11»
30 июня. В этот день в разные годы:
1908 год - падение Тунгусского метеорита.
1935 год - на Красной площади проходит парад физкультурников.
1956 год - опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».
1971 год - при посадке на Землю космического корабля «Союз-11» погибают космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.