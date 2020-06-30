2020-06-30T16:05:08+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Максим Кононенко: Настолько перемешалась реальность с шизофренией, что отделить одно от другого совершенно невозможно

Арина Шарапова взяла интервью у Максима Кононенко.Арина Шарапова взяла интервью у Максима Кононенко.Фото: Youtube

Арина Шарапова говорит с публицистом Максимом Кононенко про расизм в шахматах, выдуманные новости, глобальное потепление, закрытие цирка Дю Солей и карантин

Максим Кононенко: Настолько перемешалась реальность с шизофренией, что отделить одно от другого совершенно невозможно

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