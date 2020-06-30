Евгений Фист: Надо заниматься тем, что ты любишь, а не тем, где деньги лежат
Популярный блогер и фотограф Евгений Фист представил в издательстве «Комсомольская правда» свою книгу «Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым»
Евгений Фист: Надо заниматься тем, что ты любишь, а не тем, где деньги лежат
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.