Известная у молодежи певица Лиза Монеточка заявила, что ей стыдно быть гетеросексуальной
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня
Известная у молодежи певица Лиза Монеточка заявила, что ей стыдно быть гетеросексуальной
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.