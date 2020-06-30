Олег Кашин: Официальная советская пропаганда тему Ржевской битвы игнорировала, несмотря на более миллиона погибших
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, предстоящий день голосования по поправкам в Конституцию и предложение Рамзана Кадырова о «пожизненном президенте»
Олег Кашин: Официальная советская пропаганда тему Ржевской битвы игнорировала, несмотря на более миллиона погибших
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