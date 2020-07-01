2020-07-01T01:51:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 июля. Циркуляр о «кухаркиных детях», первая телефонная сеть в Москве, появление морячка Папая

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

1 июля. Циркуляр о «кухаркиных детях», первая телефонная сеть в Москве, появление морячка Папая

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1 июля. В этот день в разные годы:

1887 год - издан циркуляр о так называемых «кухаркиных детях», где запрещается принимать в гимназии детей низшего сословия.

1882 год - открытие первой телефонной сети в Москве.

1929 год - появление морячка Папая.

1936 год - Гитлерюгенд становится государственной организацией.

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Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
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