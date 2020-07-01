1 июля. Циркуляр о «кухаркиных детях», первая телефонная сеть в Москве, появление морячка Папая
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 июля. Циркуляр о «кухаркиных детях», первая телефонная сеть в Москве, появление морячка Папая
1 июля. В этот день в разные годы:
1887 год - издан циркуляр о так называемых «кухаркиных детях», где запрещается принимать в гимназии детей низшего сословия.
1882 год - открытие первой телефонной сети в Москве.
1929 год - появление морячка Папая.
1936 год - Гитлерюгенд становится государственной организацией.
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