Ускоряемся: скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/час
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные темы
Ускоряемся: скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/час
Главные темы:
- Ускоряемся: скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/час
- Правительство расширило программу льготных кредитов под 2 процента
- Мировой дебют нового поколения Citroen C4
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Renault: целый век в России
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист