2020-07-01T16:06:27+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Сергей Боярский: Самоизоляция не только укрепила семьи. Для многих, запертых в бетонной коробке с родственниками, это стало испытанием

Сергей Боярский в гостях у Радио «Комсомольская правда».Сергей Боярский в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арина Шарапова отправилась в гости к депутату Госдумы Сергею Боярскому, чтобы поговорить с ним об итогах самоизоляции, искаженной картине действительности и электронном голосовании

Сергей Боярский: Самоизоляция не только укрепила семьи. Для многих, запертых в бетонной коробке с родственниками, это стало испытанием

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