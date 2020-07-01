Сергей Боярский: Самоизоляция не только укрепила семьи. Для многих, запертых в бетонной коробке с родственниками, это стало испытанием
Арина Шарапова отправилась в гости к депутату Госдумы Сергею Боярскому, чтобы поговорить с ним об итогах самоизоляции, искаженной картине действительности и электронном голосовании
Сергей Боярский: Самоизоляция не только укрепила семьи. Для многих, запертых в бетонной коробке с родственниками, это стало испытанием
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