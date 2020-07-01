Как страна голосовала по поправкам в Конституцию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами последний день голосования, неизбежное повышение тарифов ЖКХ и разлив нефтепродуктов в Подмосковье
Как страна голосовала по поправкам в Конституцию
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.