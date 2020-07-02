2 июля. Начало «Соловецкого сидения», расстрел последнего премьер-министра России Николая Голицына, первая игра Льва Яшина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 июля. Начало «Соловецкого сидения», расстрел последнего премьер-министра России Николая Голицына, первая игра Льва Яшина
2 июля. В этот день в разные годы:
1668 год - начало «Соловецкого сидения».
1925 год - расстрел последнего премьер-министра Российской империи Николая Голицына.
1950 год - первый матч Льва Яшина.
1990 год - начинает свою работу последний XXVIII съезд КПСС.
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