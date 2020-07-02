2020-07-02T01:04:20+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 июля. Начало «Соловецкого сидения», расстрел последнего премьер-министра России Николая Голицына, первая игра Льва Яшина

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 июля. Начало «Соловецкого сидения», расстрел последнего премьер-министра России Николая Голицына, первая игра Льва Яшина

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2 июля. В этот день в разные годы:

1668 год - начало «Соловецкого сидения».

1925 год - расстрел последнего премьер-министра Российской империи Николая Голицына.

1950 год - первый матч Льва Яшина.

1990 год - начинает свою работу последний XXVIII съезд КПСС.

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Был бы повод

Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
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