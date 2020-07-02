2020-07-02T14:58:52+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

В ответ на скепсис экспертов россияне ответили рекордной явкой

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами и слушателями итоги голосования по поправкам в Конституцию

В ответ на скепсис экспертов россияне ответили рекордной явкой

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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