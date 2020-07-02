В ответ на скепсис экспертов россияне ответили рекордной явкой
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами и слушателями итоги голосования по поправкам в Конституцию
В ответ на скепсис экспертов россияне ответили рекордной явкой
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.