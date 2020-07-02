Голосовавшие по интернету поддержали поправки в меньшей степени, чем пришедшие на участки
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» итоги голосования по внесению поправко в Конституцию
Голосовавшие по интернету поддержали поправки в меньшей степени, чем пришедшие на участки
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