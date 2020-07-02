Сделает ли Эрдоган Святую Софию мечетью
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с православным публицистом Сергеем Худиевым, станет ли Святая София мечетью, как церковь допустила захват Среднеуральского монастыря и можно ли спасти душу Собчак
Сделает ли Эрдоган Святую Софию мечетью
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.