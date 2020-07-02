2020-07-02T21:54:21+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сделает ли Эрдоган Святую Софию мечетью

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с православным публицистом Сергеем Худиевым, станет ли Святая София мечетью, как церковь допустила захват Среднеуральского монастыря и можно ли спасти душу Собчак

Сделает ли Эрдоган Святую Софию мечетью

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